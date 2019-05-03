Незаконное освобождение Азиза Батукаева: задержаны врачи, диагностировавшие рак

В рамках расследования уголовного дела в отношении вора в законе Азиза Батукаева сотрудники милиции задержали двух врачей-онкологов. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Читайте по теме Уголовное дело в отношении вора в законе Азиза Батукаева возобновлено

Дело передано в Главное следственное управление МВД.

Известно, что в деле фигурируют врачи, которые диагностировали рак Азизу Батукаеву.

В пресс-службе МВД подтвердили, что ведомство расследует уголовное дело. Однако подробности не разглашают, ссылаясь на интересы следствия.

Отметим, что свидетелем по данному делу проходит экс-министр внутренних дел Зарылбек Рысалиев.

Вор в законе Азиз Батукаев вышел из тюрьмы до завершения срока заключения — в 2013 году, поскольку он был признан «находящимся при смерти человеком, которому осталось жить от силы две недели».

После освобождения из нарынской тюрьмы вор в законе сразу получил заранее приготовленные кыргызские паспорта, и под охраной спецназа ГСИН его вывезли в бишкекский аэропорт «Манас», откуда он вылетел на частном VIP-самолете в Россию.

Азиз Батукаев находится в отличной форме и проживает в Грозном (Чечня). Он был освобожден в период, когда Государственную службу исполнения наказаний возглавлял Зарылбек Рысалиев.