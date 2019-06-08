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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (62)

Освобождение Азиза Батукаева. Шамилю Атаханову изменена мера пресечения

Экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов освобожден из-под стражи. Об этом сообщает МВД.

По данным ведомства, он «изъявил желание сотрудничать со следствием, в связи с чем ему изменили меру пресечения». Он вышел под домашний арест.

«7 июня 2019 года для проведения следственных мероприятий по уголовному делу из СИЗО-1 Бишкека в Следственную службу МВД Кыргызской
Республики был вывезен следственно-арестованный Шамиль Атаханов. В ходе проведения следственных действий с участием адвоката, Атаханов изъявил желание о сотрудничестве со следствием, в связи с чем, в
отношении его, ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу, была изменена на другую», — говорится в сообщении.
«По досудебному производству проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия», — сообщает МВД.

Напомним, Шамиль Атаханов был задержан 23 мая. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева возобновилив январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

По делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева задержана экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева. Сегодня суд отпустил ее под домашний арест. В рамках уголовного дела арестован и бывший советник председателя ГСИН Калыбек Качкыналиев.

Ранее в МВД отмечали, что подозреваемые обвиняются в соучастии в коррупции и подделке документов и служебном подлоге.
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