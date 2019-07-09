Освобождение Азиза Батукаева. Несколько фактов из жизни Бусурманкула Табалдиева

24.kg стало известно, что бывший секретарь Совета обороны Бусурманкул Табалдиев сбежал из страны. Поводом для побега генерал-полковника стало расследование уголовного дела о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева.

Разбираемся, почему Бусурманкул Табалдиев может стать одним из главных фигурантов скандального дела.

Криминальный авторитет Азиз Батукаев вышел на свободу и отбыл на историческую родину в Грозный (Чечня) 10 апреля 2013 года. Бусурманкул Табалдиев на тот момент был секретарем Совета обороны.

Так ли Акун неправ?

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Формально Совет обороны к освобождению заключенного, содержащегося в учреждении ГСИН, отношения не имеет, поскольку вопросы содержания и выхода на свободу осужденных в функциональные обязанности секретаря Совета обороны не входили. Однако известно, что Бусурманкул Табалдиев был одним из приближенных бывшего президента Алмазбека Атамбаева. После секретаря Совета обороны его назначили главой ГКНБ, советником главы государства... В общем, самые ответственные должности доверялись именно Табалдиеву.

О его роли в деле Батукаева первым заявил в те времена омбудсмен страны Турсунбек Акун. Еще в октябре 2013-го главный правозащитник Кыргызстана называл имена высокопоставленных чиновников, причастных к незаконному освобождению вора в законе. Среди прочих он упоминал и Табалдиева.

Турсунбек Акун утверждал, что Бусурманкул Табалдиев вместе с Данияром Нарымбаевым «уговаривал его дать комментарий о болезни Батукаева — якобы об этом просит президент».

«Данияр Нарымбаев чинит мне всяческие преграды. А теперь меня обвинили в том, что я получил $100 тысяч за освобождение Батукаева. В таком случае пусть ГКНБ возбудит уголовное дело и проверит, сколько получили Нарымбаев и Табалдиев. Если до 30 ноября глава государства не примет соответствующие меры и не уволит Табалдиева, Нарымбаева и Салянову, я разочаруюсь в нем как гаранте Конституции», — заявлял тогдашний акыйкатчи.

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Бусурманкул Табалдиев слова Акуна, естественно, опровергал. Но не сам, а через пресс-службу ГКНБ, который он на тот момент возглавлял. Турсунбек Акун не унимался и повторил показания на следствии, которое возобновили в январе 2019 года. Тут уж Табалдиеву, который сейчас не возглавляет никакой госорган, пришлось отвечать самому. В интервью «Кактусу» он сообщил, что его «достали лживые и клеветнические заявления Турсунбека Акуна». Он признался, что звонил Акуну, однако якобы не успел того ни о чем попросить, поскольку омбудсмен бросил трубку.

Был этот злополучный разговор или нет, выяснит следствие, запросив у сотовых компаний детализацию звонков. В расследовании дела об освобождении Батукаева этот момент не так важен, как связь Бусурманкула Табалдиева с Зарылбеком Рысалиевым, который в апреле 2013-го был главой ГСИН.

Земляки и не только...

О том, что Табалдиев покровительствует Зарылбеку Рысалиеву, заговорили еще в бытность последнего министром внутренних дел, то есть задолго до батукаевского скандала.

Они земляки — оба родом из Бакай-Атинского района Таласской области: Рысалиев — из села Урмарал, Табалдиев — из Мин-Булака.

Когда в октябре 2012 года Рысалиева сняли с должности главы МВД, Табалдиев заботливо заверил своего протеже, что тому вскоре дадут другой государственный пост. «Ценный опыт, патриотизм и профессионализм не останутся без внимания государства. В самое ближайшее время Зарылбеку Рысалиеву будет предложена новая государственная должность», — цитировала пресс-служба МВД Бусурманкула Табалдиева.

Читайте по теме Шамиль Атаханов о том, как его вычеркнули из круга Атамбаева, и деле Батукаева На место Рысалиева тогда назначили Шамиля Атаханова. Ставленник Табалдиева с тех пор и невзлюбил его, даже несмотря на то, что буквально спустя месяц его действительно назначили на новую должность — он стал главой ГСИН. Рысалиев спустя много лет продолжает сводить счеты с Атахановым.

В ГСИН Зарылбек Рысалиев активно взялся расследовать «мародерское дело», начало которому он положил еще будучи министром внутренних дел. Но основное его предназначение на должности было не это. Не для того ли Бусурманкул Табалдиев подсуетился пристроить своего человека на должность, чтобы тот провернул операцию по освобождению Батукаева?

Джеруй и Борис Беркутович

В июне 2013-го Бусурманкула Табалдиева назначили председателем ГКНБ. Он проработал в должности два года, а после стал советником президента Алмазбека Атамбаева.

Турсунбек Акун утверждает, что все эти должности он получил за то, что «стоял во главе кампании по освобождению вора в законе».

Табалдиев это тоже опровергал, заявив, что главой спецслужб его назначили лишь потому, что прежний председатель Бейшенбай Жунусов слег в больницу и нужно было срочно назначить кого-то на его место. Тут-то выбор главы государства и пал на Табалдиева.

Тогда же стало известно о давних связях Бусурманкула Табалдиева с российским бизнесменом Мусой Бажаевым, к слову, этническим чеченцем, как и Азиз Батукаев. Их телефонный разговор стал достоянием общественности. В 2016-м в интернете опубликовали запись их переговоров о ситуации на месторождении Джеруй. Звонили из Бишкека из приемной председателя ГКНБ Бусурманкула Табалдиева, об этом сообщает женский голос, очевидно, секретарши тогдашнего главы спецслужб.

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Из разговора становится понятно, что Табалдиев давно знаком с Бажаевым, последний называет его Борисом. И секретарша это обозначает: вы, мол, знаете его как Бориса Беркутовича.

Речь шла об обеспечении безопасности на предприятии. Владелец компаний «Группа Альянс», держатель лицензии на разработку золотого рудника в Таласской области, называет Табалдиева «куратором» проекта «Джеруй». Экс-глава спецслужб соглашается и сообщает, что «президент поручил ему приглядеть за проектом».

«С ходу предлагаю организовать службу безопасности», — предложил Бажаеву Табалдиев. На должность главы СБ он тут же рекомендует бывшего заместителя председателя ГКНБ Кольбая Мусаева, который до сих пор является замгендиректора «Альянс Алтын» («дочки» компании «Группа Альянс»).

Казалось бы, какая связь между Джеруем, Бажаевым и Батукаевым.

Однако в деле по освобождению вора в законе изначально стоял вопрос о поддержке неких лиц, в том числе и с учетом их этнической принадлежности.

Интересный факт

Во время предвыборной кампании в 2017 году Бусурманкул Табалдиев поддерживал действующего президента Сооронбая Жээнбекова. Не это ли стало причиной лояльного к нему отношения? Следствие уже допросило множество бывших и действующих высокопоставленных чиновников. Часть из них находится под арестом в СИЗО-1. Та же Аида Салянова, бывший генпрокурор, тоже содержится под стражей, несмотря на заявления ее адвоката о тяжелом состоянии здоровья подзащитной. У Саляновой врачи диагностировали проблемы с сердцем, ей показана операция. Но суд продлил ей меру пресечения.

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Под арестом также судья Жапар Эрматов, вынесший решение об освобождении. Врачи, поставившие диагноз на основе предоставленных им образцов, тоже за решеткой. Лаборант Ирина Цопова не первый месяц с травмой ноги и в заключении. По официальной версии, она упала с верхней кровати. Рана гноится, однако пересматривать меру пресечения медику суд не собирается.

В числе тех, кто побывал на нарах, также бывший вице-премьер-министр Шамиль Атаханов и экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева.

Лояльность следственные органы почему-то проявляют лишь к бывшему главе ГСИН, а ныне депутату парламента Зарылбеку Рысалиеву.

Никто его арестовывать, похоже, не собирается. Его вызывали на допрос, где ему якобы стало плохо, Рысалиев был госпитализирован. А сейчас и вовсе уехал лечиться на курорт.

Как силовики могли упустить экс-секретаря Совета обороны и практически дать Бусурманкулу Табалдиеву спокойно покинуть республику и фактически скрыться? По некоторым данным, он находится в Турции.