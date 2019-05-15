Освобождение Азиза Батукаева. Задержан экс-советник председателя ГСИН

В рамках уголовного дела по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева задержан бывший советник председателя ГСИН Калыбек Качкыналиев. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что он водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Ранее стало известно о задержании экс-главы Минздрава Динары Сагинбаевой.

«Подозреваемые обвиняются в соучастии в коррупции, а также в соучастии в подделке документов и служебном подлоге. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия», — добавили в МВД.

Отметим, что на момент освобождения Азиза Батукаева Калыбек Качкыналиев был советником председателя ГСИН Зарылбека Рысалиева. По некоторым данным, он сопровождал вора в законе от колонии до аэропорта «Манас».

Уголовное дело по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.