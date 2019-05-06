Как сложилась карьера чиновников, при которых Азиз Батукаев вышел на свободу

В январе 2019 года Генеральная прокуратура Кыргызстана возобновила расследование о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева.

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Следствие взяло под стражу двух людей — бывшую лаборантку Ирину Цопову и бывшего заместителя директора центра гематологии профессора Эмиля Макимбетова.

Адвокат Анара Кыштобаева, защищающая интересы задержанного профессора, заявляет о невиновности ее подзащитного. По мнению юриста, в уголовном деле нет ни единого доказательства вины Эмиля Макимбетова, а анализы, взятые у вора в законе, могут быть фальшивыми.

По делу также проходят экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, бывший министр здравоохранения Динара Сагинбаева. Засветились в уголовном деле и имена экс-депутатов Дамиры Ниязалиевой, Болота Шера и Ташполота Балтабаева. Их статус пока не определен.

9 апреля 2013 года вор в законе Азиз Батукаев вылетел из Кыргызстана в Россию на частном самолете. Его проводили через VIP-зону аэропорта «Манас».

Генпрокуратура тогда возбудила уголовное дело по факту незаконного освобождения вора в законе. Однако, не найдя виновных, расследование приостановили.

Надзорный орган неоднократно отправлял запрос об экстрадиции преступника в Россию, однако попытки вернуть Азиза Батукаева на родину не увенчались успехом.

24.kg решило напомнить имена тех, кто занимал высокие должности во время освобождения вора в законе и где они работают сейчас.

1 Джапар Эрматов

Судья, выпустивший на свободу вора в законе, до сих пор вершит правосудие. Он работает в межрайонном суде Нарынской области.

2 Аида Салянова

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В 2013 году занимала должность генерального прокурора Кыргызстана.

Тогда на заседании парламента глава надзорного органа заявила, что освобождение «смертельно больного» Батукаева законно. В действиях прокуроров, по ее мнению, на тот момент тоже не было никакого нарушения закона.

Аида Салянова покинула должность генпрокурора в 2015 году, написав заявление по собственному желанию. Позже она заявила, что ее вынудили уйти.



Аида Салянова была депутатом VI созыва от фракции «Ата Мекен». После того как ее осудили за возобновление лицензии Алексею Елисееву, парламентарием быть перестала.

3 Токон Мамытов

В 2013 году занимал должность председателя Государственной пограничной службы. Он заявлял журналистам, что закон не позволяет вмешиваться в работу и решения судей.

Спустя два месяца после освобождения Азиза Батукаева Токон Мамытов стал губернатором Иссык-Кульской области, затем его повысили до вице-премьер-министра, а сейчас он занимает кресло омбудсмена.

4 Абдылда Суранчиев

Экс-министр внутренних дел после скандала с вором в законе просидел в своем кресле еще год.

Он старался не комментировать освобождение Азиза Батукаева и лишь спустя месяц после того, как Батукаев покинул Кыргызстан, заявил, что преступник находится в Москве.

Сейчас генерал Абдылда Суранчиев работает в ЗАО «Альфа Телеком». Он является первым заместителем генерального директора.

5 Динара Сагинбаева

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В 2013 году занимала пост министра здравоохранения. На заседании Жогорку Кенеша она предложила депутатам самим отправить запрос в Грозный, где якобы проходил лечение Азиз Батукаев.

А между тем врач-онколог Дамира Байзакова, выступая перед депутатами, сказала, что все анализы вора в законе в норме — можно хоть в космос лететь.

Сейчас Динара Сагинбаева работает главным врачом Национального госпиталя. Кстати, и тут не без скандалов. Ее подозревают в злоупотреблении служебным положением.

6 Зарылбек Рысалиев

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На момент освобождения вора в законе занимал кресло председателя Госслужбы исполнения наказаний.

Это его сотрудники вместе с другими силовиками выпустили Азиза Батукаева из колонии после суда. На заседании парламента бывший на тот момент глава ГСИН объяснил, что Азиза Батукаева не лечили в Национальном центре онкологии из соображений безопасности.

После этого скандала Зарылбек Рысалиев не занимал государственных должностей и в 2017 году стал депутатом парламента, коим является до сих пор.

7 Шамиль Атаханов

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После освобождения вора в законе добровольно сдал свои полномочия вице-премьера по силовому блоку.

Его сына Данияра обвинили в том, что он сопровождал вора в законе в аэропорту, так как являлся учредителем авиакомпании, обеспечившей вылет за границу.

Шамиль Атаханов опроверг это заявление и пояснил, что его сын не работает в указанной компании.

Сам он в освобождении Азиза Батукаева не увидел нарушений закона.

Сейчас Шамиль Атаханов не занимает государственную должность. Возглавляет Партию пенсионеров и Негосударственный пенсионный фонд.

8 Турсунбек Акун

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Экс-омбудсмена досрочно лишили полномочий после скандала с освобождением Азиза Батукаева.

Его подозревали в сговоре с госорганами по этому делу и получении от вора в законе $100 тысяч.

Сам Турсунбек Акун заявил, что в досрочном освобождении вора в законе главную роль играли власти страны и бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

Сейчас Турсунбек Акун официально на госслужбе не состоит. Но из политики не ушел. Он до сих пор считает себя правозащитником и заявляет, что экс-президент Алмазбек Атамбаев должен ответить за узурпацию власти.