Падение рубля: мигранты теряют доходы, а импорт в Кыргызстан становится выгоднее

Фото из интернета. Колебания рубля заметно отражается на денежных переводах мигрантов, работающих в России

Официальный курс российского рубля, устанавливаемый Национальным банком Кыргызстана, вчера обновил очередной минимум за последние четыре месяца, опустившись на 6 августа до отметки 1,0834 сома. Такое ослабление российской валюты оказывает двоякое влияние на экономику Кыргызстана.

Главные причины падения рубля

В обзоре финансовых рынков Центробанка РФ выделяют несколько основных факторов, оказывающих давление на российскую валюту.

1. Смягчение требований властей к экспортерам по продаже валютной выручки, что снизило ежедневный приток юаней и другой иностранной валюты на биржевые площадки.

2. Снижение валютных поступлений от нефтегазового сектора. На это повлияли ограничения на экспорт топливных ресурсов и перебои в работе нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), сократившие общие объемы физических поставок за рубеж.

3. Пик дивидендного сезона и конвертация выплат. Конец июля является периодом завершения основных дивидендных выплат крупнейших российских компаний. Их получатели (включая резидентов и дружественных нерезидентов) активно конвертировали полученные рубли в иностранную валюту, создав повышенный временный спрос.

4. Сезонный спрос и устойчивый импорт. В июле сохранялся высокий сезонный спрос на иностранную валюту со стороны населения (для зарубежных поездок) и импортеров, закупающих товары в преддверии осени. При снижении объемов валютной выручки со стороны экспортеров это усилило дисбаланс спроса и предложения.

Насколько просел рубль к сому: основные цифры От максимума июля 2026 года (2 июля — 1,2276 сома): российская валюта потеряла 0,1442 сома, или 11,75 процента стоимости.

От пика 2026 года (21 мая — 1,2372 сома): падение составило 0,1538 сома, или 12,43 процента.

От старта года после каникул (9 января — 1,1 сома): рубль снизился на 0,0166 сома, или на 1,51 процента.

От январского максимума (31 января — 1,1589 сома): проседание составило 0,0755 сома, или 6,51 процента.

Удар по денежным переводам мигрантов

Денежные переводы работающих в России кыргызстанцев составляют значительную часть доходов населения нашей республики и поддерживают потребительский спрос. Так, по данным Нацбанка КР, за первые пять месяцев 2026 года из РФ перевели 1 миллиард 101 миллион долларов.

Из-за ослабления рубля к сому потери при конвертации выросли ощутимо:

При отправке 100 тысяч рублей на пике июля (2 июля) родственники мигрантов получали 122 тысячи 760 сомов.

На 6 августа с той же суммы — только 108 тысяч 340 сомов.

Чистая потеря: 14 тысяч 420 сомов с каждых 100 тысяч рублей (сокращение на 11,75 процента за один месяц).

Снижение реальных доходов семей мигрантов ведет к сдерживанию розничного товарооборота и ослаблению покупательной способности внутри страны.

Импорт из России: выгода для бизнеса и потребителей

Россия остается одним из главных торговых партнеров Кыргызстана, поставляющим ГСМ, строительные материалы, металлопрокат, продовольствие и сырье.

КР закупает российские товары за рубли. Ослабление рубля снижает себестоимость поставок в сомовом выражении. На партию в 1 миллион рублей импортер сейчас тратит на 144 тысячи 200 сомов меньше, чем месяц назад.

Снижение затрат на ввоз сырья и готовой продукции помогает удерживать внутренние цены на базовые продукты питания и строительные материалы.

Импорт из России в Кыргызстан в январе-мае 2026 года достиг 1 миллиарда 335,2 миллиона долларов и вырос на 10,9 процента. На РФ пришлось 24,7 процента всех зарубежных закупок республики.

Экспорт в Россию: снижение выручки и конкурентоспособности

Для отечественных экспортеров (швейная отрасль, сельхозпродукция, пищевая промышленность) ситуация складывается неблагоприятно:

При продаже товаров на российский рынок за рубли и последующей конвертации выручки в сомы отечественные предприятия получают на 11,75 процента меньше дохода, чем в июле.

Чтобы перекрыть убытки, экспортеры вынуждены либо поднимать рублевые цены (что снижает их конкурентоспособность на рынке РФ), либо работать с минимальной маржой, переориентируя поставки на страны с более стабильной валютой (например, Казахстан).

При этом у Кыргызстана и так с начала года проблемы с экспортом товаров и продукции в Россию. По данным Нацстаткома, объем поставок за пять месяцев 2026 года составил всего 246,4 миллиона долларов. По сравнению с прошлым годом падение составило 10,9 процента. Основными причинами стали ослабление внешнего спроса и действовавшие в республике ограничения на вывоз некоторых видов продукции. На российский рынок пришлось 29,1 процента от общего объема экспорта Кыргызстана.

Оценки экспертов и прогнозы на ближайшее время

Опрошенные порталом «Банки.ру» экономисты отметили, что высокая ключевая ставка Центробанка лишь частично сдерживает девальвацию российской валюты. Представители регулятора признают: около 50 процентов динамики курса рубля сейчас невозможно объяснить классическими фундаментальными моделями.

По мнению экспертов из компании «Московские партнеры», сокращение интервенций Центробанка по продаже валюты из резервов лишает рубль важной поддержки, которая помогала сдерживать волатильность ранее.

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что в краткосрочной перспективе национальная валюта останется под давлением. По базовому сценарию, который приводят эксперты портала Bank.Yuga.ru, в августе 2026 года курс сохранится в коридоре 80–83 рубля за доллар.

Сценарий Прогноз на август 2026 года Базовый 82–83 рубля за доллар Негативный 85–87 рублей за доллар Стрессовый движение к 100 рублям за доллар

К осени и ближе к концу 2026 года ожидается дальнейшее плавное ослабление российской валюты, в результате чего стоимость доллара может достичь 90–94 рублей из-за сужения экспортно-импортного профицита.