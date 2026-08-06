Рубль продолжил падение, а евро вернулся к росту: курс валют на 6 августа

Евро прервал падение и вернулся к росту. Подорожали казахский тенге и китайский юань. Российский рубль обновил месячный минимум. Позиции удержал только доллар США. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,37 сома, продажа — 87,79 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 100,8867 сома (рост на 0,25 процента). Компенсировал вчерашний откат.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,54 сома, продажа — 101,53 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0834 сома (снижение на 0,51 процента). Обновление августовского минимума.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,021 сома, продажа — 1,108 сома.
Таблица. Сколько получат родственники мигрантов (на 6 августа 2026 года по курсу НБ КР)
|
Сумма к отправке
|
Выплата в сомах
|
Изменение за сутки
|
Изменение за месяц (от 02.07)
|
Изменение с начала 2026 года (от 09.01)
|
30 000 рублей
|
32 502 сомов
|
-168 сомов
|
-4 326 сомов
|
-498 сомов
|
50 000 рублей
|
54 170 сомов
|
-280 сомов
|
-7 210 сомов
|
-830 сомов
|
100 000 рублей
|
108 340 сомов
|
-560 сомов
|
-14 420 сомов
|
-1 660 сомов
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,186 сома (рост на 0,38 процента). Уверенно растет второй день подряд, обновив максимум августа.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1608 сома, продажа — 0,1936 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,957 сома (рост на 0,05 процента). Вновь движется к годовому рекорду.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,6 сома, продажа — 13,09 сома.
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Девятую интервенцию в 2026 году Национальный банк провел 14 июля. Он реализовал 186,4 миллиона долларов. Всего с начала года он продал 1 миллиард 472,6 миллиона долларов.
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В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке Нацбанк не проводил.
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В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 по продаже (675,65 миллиона).
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В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.