Мигранты: жизнь и работа за рубежом

В России более чем в два раза расширили перечень административных правонарушений, за которые иностранным гражданам грозит выдворение из страны. Новые правила распространяются в том числе на кыргызстанцев. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник отдела миграционных процессов и программ развития Министерства труда, социального обеспечения и миграции Эркинбек Каримов.

По его словам, изменения вступили в силу 3 ноября 2026 года. Они предусматривают возможность выдворения иностранцев за ряд нарушений общественного порядка и законодательства России.

В частности, основаниями для выдворения могут стать мелкое хулиганство, неповиновение законным требованиям сотрудников полиции и других правоохранительных органов, нарушение правил проведения митингов, отдельные правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, а также публикации, подпадающие под законодательство о дискредитации российской армии.

Каримов отметил, что кыргызстанцам необходимо внимательно относиться не только к соблюдению миграционных правил, но и к другим требованиям российского законодательства.

При этом, по его словам, обращений граждан Кыргызстана, столкнувшихся с выдворением именно по новым основаниям, в министерство и его представительство в Москве пока не поступало.

Изменения внесены Федеральным законом России № 294-ФЗ от 4 августа 2026 года. Согласно документу, количество составов административных правонарушений, предусматривающих выдворение иностранцев, увеличилось с 22 до 45.

Среди новых оснований также значатся распространение экстремистских материалов, публичная демонстрация запрещенной символики, возбуждение ненависти либо вражды, нарушение режима чрезвычайного положения и участие в деятельности организаций, признанных нежелательными в России.

Отметим, что речь идет о нарушениях, предусмотренных конкретными статьями российского Кодекса об административных правонарушениях. Не любая ссора, публикация в интернете или участие в публичном мероприятии автоматически влечет выдворение.

Ранее Министерство иностранных дел Кыргызстана также предупредило соотечественников об ужесточении законодательства России и призвало внимательно ознакомиться с новыми требованиями.

Напомним, по данным Минтруда, более 134 тысяч кыргызстанцев находятся в списке лиц, которым запрещен въезд в Россию. Еще около 80 тысяч граждан Кыргызстана по состоянию на 1 октября 2026 года числились в российском реестре контролируемых лиц.