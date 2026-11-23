Мигранты: жизнь и работа за рубежом

С 1 января 2027 года в России вступают в силу новые требования к доходам иностранных работников, в том числе граждан Кыргызстана. Трудовые мигранты должны подтверждать наличие средств, достаточных для содержания себя и членов семьи, находящихся на их иждивении. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник отдела миграционных процессов и программ развития Министерства труда, социального обеспечения и миграции Эркинбек Каримов.

По его словам, размер необходимого дохода зависит от прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе России, и количества членов семьи, которых содержит работник.

В качестве примера Каримов привел Москву. По озвученным им данным, прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 28 тысяч 940 рублей, для ребенка — 21 тысячу 903 рубля.

Таким образом, по приведенному примеру, кыргызстанцу, который работает в Москве и содержит одного ребенка, потребуется доход около 51 тысячи рублей в месяц. При наличии двух детей сумма увеличивается примерно до 73 тысяч рублей.

При этом конкретный юридический порог рассчитывают по установленному региональному прожиточному минимуму на душу населения с учетом специального коэффициента, поэтому фактическая сумма может отличаться от приведенного примера.

Каримов пояснил, что новые требования направлены на борьбу с теневой занятостью. В связи с этим он призвал кыргызстанцев внимательно относиться к оформлению трудовых договоров и следить за тем, чтобы в документах указывали реальный размер заработной платы.

Изменения предусмотрены Федеральным законом России № 241-ФЗ от 26 июля 2026 года.

Согласно документу, сведения о доходах иностранных работников будут проверять через обмен информацией между налоговыми и миграционными органами России.

Новые правила распространяются и на граждан Кыргызстана, несмотря на членство страны в Евразийском экономическом союзе.

Кыргызстанцы по-прежнему смогут работать в России без патента, однако недостаточный подтвержденный доход может повлечь прекращение трудового договора и сокращение разрешенного срока пребывания в стране.

Предусмотренные законом последствия прекращения трудового договора для работников, которым не требуется патент или разрешение на работу, начнут применять с 1 марта 2027 года.

В Минтруда Кыргызстана ранее также предупреждали, что несоблюдение новых требований может создать проблемы с законностью пребывания граждан и членов их семей на территории России.