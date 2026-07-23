Китай и Россия занимают 58 процентов внешней торговли Кыргызстана

В январе — мае 2026 года объем внешней и взаимной торговли Кыргызской Республики составил 6 миллиардов 257 миллионов долларов. География товарооборота показывает высокую степень концентрации: более 67 процентов всех внешнеторговых операций приходится всего на три государства. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

Абсолютное доминирование в структуре партнерства удерживают:

Китай — главный торговый партнер Кыргызстана с товарооборотом 2 миллиарда 89,8 миллиона долларов, что составляет 33,4 процента от общего объема рынка.

Оборот с Россией зафиксирован на уровне 1 миллиарда 581,6 миллиона долларов (доля — 25,3 процента).

Казахстан замыкает тройку лидеров с показателем 538,3 миллиона долларов (доля — 8,6 процента).

Куда уходят отечественные товары

На страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) суммарно пришлось 38,7 процента всего товарооборота республики (2 миллиарда 421,5 миллиона долларов).

Общий объем экспортных поставок за пять месяцев зафиксировали на отметке 847,1 миллиона долларов. При этом более половины товаров (52,8 процента) предприятия направили на рынки государств ЕАЭС.

Главными покупателями кыргызстанской продукции выступили:

Россия приобрела товары на 246,4 миллиона долларов, что составляет 29,1 процента всего экспорта.

Казахстан закупил товары на 198,8 миллиона долларов (23,5 процента).

Швейцария импортировала продукцию на 159,2 миллиона долларов (18,8 процента). Традиционно на этом направлении преобладают поставки драгоценных металлов.

Узбекистан приобрел продукцию на 100,3 миллиона долларов (11,8 процента).

Зарубежные закупки товаров в республику достигли 5 миллиардов 409,9 миллиона долларов. Почти 69 процентов всего ввозимого импорта обеспечили три страны:

Китай сформировал 38 процентов всего импорта, поставив продукцию на 2 миллиарда 57 миллионов долларов. Экспорт Кыргызстана в КНР при этом составил лишь 32,9 миллиона долларов, формируя глубокий дисбаланс в двусторонней торговле.

Россия обеспечила 24,7 процента импорта, отправив в КР продукцию на 1 миллиард 335,2 миллиона долларов.

Казахстан направил товары на 339,5 миллиона долларов (6,3 процента рынка).

Общий внешнеторговый оборот страны за пять месяцев достиг 6 миллиардов 257 миллионов долларов. Однако структура этой торговли демонстрирует колоссальный перекос:

Кыргызстан импортировал товары на 5 миллиардов 409,9 миллиона долларов.

КР экспортировала продукцию всего на 847,1 миллиона долларов.

В результате отрицательное торговое сальдо составило минус 4 миллиарда 562,8 миллиона долларов. Простыми словами, республика тратит на зарубежные товары в 6,4 раза больше валюты, чем зарабатывает на продаже собственной продукции на внешних рынках.