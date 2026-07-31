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Экономика

Денежные переводы в Кыргызстан с начала года превысили 1,2 миллиарда долларов

Общий объем денежных переводов физических лиц в Кыргызстан продолжает обновлять рекорды. По итогам января-мая 2026 года кумулятивный приток средств в республику достиг 1 миллиарда 247,4 миллиона долларов.

По данным Национального банка, суммарный вывоз капитала из страны за пять месяцев составил 115,1 миллиона долларов. Таким образом, чистый приток иностранной валюты по системам денежных переводов составил 1 миллиард 132,3 миллиона долларов.

Рост переводов и увеличение оттока средств

Статистика показывает устойчивый ежемесячный рост поступлений. Если в апреле общие переводы в республику достигли 259,8 миллиона долларов, то май показал новый максимум — 287,9 миллиона долларов.

НБ КР
Фото НБ КР. Объем денежных переводов в мае 2026 года
Параллельно наблюдается резкое увеличение оттока средств. За четыре месяца (январь-апрель) из страны вывели 79,4 миллиона долларов (в том числе 19,8 миллиона в апреле). Однако в мае отток подскочил почти в два раза по сравнению с апрелем, составив 35,7 миллиона долларов.

Откуда и куда движутся деньги

Абсолютное первенство в структуре притока удерживают страны СНГ. За апрель-май из России поступила львиная доля переводов — 240,6 миллиона долларов (около 83 процентов). В нее же в основном и отправляли деньги из Кыргызстана.

В дальнем зарубежье главным источником поступлений выступают США (18,1 миллиона в мае).

В структуре вывоза капитала в страны дальнего зарубежья выделяется Турция — 1,3 миллиона долларов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/383637/
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