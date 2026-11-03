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Завладел телефонами. Задержан подозреваемый в совершении мошенничества

11:34, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

В УВД Ленинского района с письменным заявлением обратилась гражданка С.Д. с просьбой принять меры в отношении гражданина К.У. 15 августа, находясь по адресу: город Бишкек, жилмассив «Ак-Ордо», под предлогом разблокировки мобильных телефонов, путем обмана и злоупотребления доверием он завладел принадлежащими ей iPhone 14 Pro Max и iPhone 17 Pro, а также 15 тысячами сомов, после чего скрылся с места происшествия. В результате указанных действий потерпевшей причинен материальный ущерб на общую сумму 185 тысяч сомов.

По данному факту следственная служба УВД Ленинского района возбудила уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР.

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В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемого К.У., 1996 года рождения. Он доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК КР водворен в ИВС ГУВД.

Если вы пострадали от преступных действий злоумышленника, в милиции просят сообщить по номерам телефонов: 0502228528, 0555655788 или 102.

В настоящее время устанавливается его возможная причастность к совершению еще пяти аналогичных фактов преступлений.

Расследование продолжается.

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