Преступность в Кыргызстане выросла в 2026 году

Генеральная прокуратура Кыргызской Республики зафиксировала рост преступности в 2026 году на 4,3 процента. Об этом говорится в отчете Национального статистического комитета.

Как отмечается, в январе — сентябре зарегистрировано 27,4 тысячи преступлений, что на 4,3 процента больше по сравнению с прошлогодним уровнем.

В их числе совершено 3 тысячи 939 тяжких и особо тяжких преступлений, что на 1,6 процента больше, чем за аналогичный период 2025-го.

Основную часть составили преступления против собственности — на их долю пришлось более 70 процентов.

Преступлений против личности также стало больше — на 3,2 процента.

При этом количество убийств возросло на 14,2 процента, преступлений с причинением менее тяжкого вреда здоровью — на 9,6 процента и изнасилований — на 8,7 процента.

Количество преступлений с причинением тяжкого вреда здоровью, напротив, сократилось на 6,6 процента.

Вместе с тем отмечалось снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (на 18,5 процента).

За указанный период зарегистрировано 3,6 тысячи преступлений, совершенных в общественных местах, из которых наибольшее количество пришлось на кражи (41,6 процента), хулиганство (11 процентов) и грабеж (2,9 процента).

Выявлено 17,7 тысячи человек, совершивших преступления, что по сравнению с соответствующим периодом 2025 года на 8,3 процента больше.

Из их общего числа женщины составили 13,8 процента, несовершеннолетние — 4,3 процента.

Из выявленных лиц 65 процентов нигде не работали и не учились.