Строительный бизнес Кыргызстана показал рекордный рост финансового результата

В Кыргызстане в 2025 году совокупный финансовый результат малых и средних строительных предприятий увеличился в 13 раз по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в опубликованном Национальным статистическим комитетом сборнике «Малое и среднее предпринимательство в Кыргызской Республике за 2021–2025 годы».

Согласно данным ведомства, именно в строительной отрасли зафиксирован наиболее значительный рост сальдированного финансового результата среди рассматриваемых видов экономической деятельности.

В целом малые и средние предприятия Кыргызстана завершили 2025 год с положительным сальдированным финансовым результатом в размере 140,8 миллиарда сомов. Это максимальный показатель за последние пять лет.

Одновременно увеличились объемы строительных работ. В 2025 году субъекты малого и среднего предпринимательства выполнили подрядные работы на 263,3 миллиарда сомов. По сравнению с 2024 годом показатель вырос на 21,4 процента, а относительно 2021 года — в 2,3 раза.

При этом объем подрядных работ средних предприятий за год увеличился в два раза, малых — в 1,5 раза. У индивидуальных предпринимателей, напротив, зафиксировано снижение на 19 процентов.

Рост наблюдался и в инвестиционной деятельности.

По данным Нацстаткома, в 2025 году малые и средние предприятия освоили 149,6 миллиарда сомов инвестиций в основной капитал, что на 22,8 процента больше показателя предыдущего года.

Одним из приоритетных направлений инвестирования оставалось жилищное строительство.