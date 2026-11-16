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Средняя зарплата в Кыргызстане достигла 55 тысяч 525 сомов

10:06, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айбек СУЛТАНОВ

Средняя зарплата в Кыргызстане по итогам января — сентября 2026 года (данные дают с задержкой на месяц) достигла 55 тысяч 525 сомов выросла за месяц на 446 сомов. Об этом сообщили на пресс-конференции Национального статистического комитета. 

Как отмечается, в сентябре 2026 года (по сравнению с сентябрем 2025-го) среднемесячная номинальная начисленная зарплата на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности выросла на 29,4 процента. 

С учетом годовой инфляции за семь месяцев в 11,1 процента ее рост около 18 процентов. Плюс на руки мы получаем меньше с учетом всех налогов и страховых выплат. 

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Напомним, в августе средняя зарплата составляла 54 тысячи 79 сомов. Рост за месяц, по официальным данным, составил 0,81 процента.

 Наиболее заметно зарплаты по итогам сентября 2026-го (в годовом выражении) увеличились в сферах: 

  • в сфере искусства, развлечения и отдыха — в 1,6 раза;
  • здравоохранения и социального обслуживания населения — на 51,1 процента;
  • образования — на 47,6 процента;
  • профессиональной, научной и технической деятельности — на 35,5 процента;
  • сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства — на 32,9 процента;
  • водоснабжения, очистки, обработки отходов и получения вторичного сырья — на 29,8 процента;
  • транспортной деятельности и хранения грузов — 25,1 процента;
  • финансового посредничества и страхования — 23,3 процента;
  • строительства — 22,6 процента;
  • административной и вспомогательной деятельности — 21,9 процента. 

Число официально зарегистрированных в республике безработных по итогам января — октября 2026-го — 34,9 тысячи человек. Это на 14,9 процентов меньше, чем годом ранее.

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