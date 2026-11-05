За сокрытие конфликта интересов чиновников хотят штрафовать на 15 тысяч сомов

В Кыргызстане предлагают ввести отдельные штрафы за нарушение законодательства о конфликте интересов. Соответствующий законопроект Генеральная прокуратура внесла на рассмотрение Жогорку Кенеша.

Документ предусматривает изменения в Кодекс о правонарушениях и Закон «О конфликте интересов».

Согласно законопроекту, за непредставление декларации о личных интересах предлагается установить штраф в размере 3 тысяч сомов. За указание недостоверных или неполных сведений — 5 тысяч сомов.

Если должностное лицо не примет меры по урегулированию потенциального или реального конфликта интересов, штраф составит 15 тысяч сомов.

Кроме того, при повторном нарушении требований законодательства о конфликте интересов в течение года может ставиться вопрос об освобождении должностного лица от занимаемой должности.

Еще одно изменение касается порядка применения предупреждений. Если статья Кодекса о правонарушениях предусматривает выбор между предупреждением и штрафом, за первое нарушение предлагается обязательно выносить предупреждение.

При повторном аналогичном правонарушении в течение года будет применяться штраф.

В справке-обосновании Генпрокуратура приводит примеры неоднократного вынесения предупреждений одним и тем же нарушителям. Так, с 1 квартала 2023 года по 1 квартал 2026 года по статье о нарушении правил хранения или перевозки оружия было вынесено 6 тысяч 965 предупреждений. В 853 случаях, или 12 процентах, предупреждение повторно применялось к лицам, совершившим аналогичное нарушение в течение года.

Законопроект также расширяет круг лиц, на которых распространяются требования законодательства о конфликте интересов, уточняет ответственность за нарушение порядка декларирования имущества и доходов.

Кроме того, предлагается исключить отдельную норму о предупреждении родителей за неуважение к педагогам со стороны детей младше 16 лет.

Разработчики отмечают, что изменения направлены на устранение пробелов в законодательстве и совершенствование антикоррупционных механизмов.

Ранее законопроект прошел общественное обсуждение. Теперь его предстоит рассмотреть депутатам Жогорку Кенеша.