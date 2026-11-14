Чиновники смогут получать дополнительный доход. Президент подписал указ

В Кыргызстане изменили правила работы государственных и муниципальных служащих, занимающих политические и специальные должности. Теперь они смогут заниматься дополнительной оплачиваемой деятельностью при соблюдении определенных условий. Указ подписал президент Садыр Жапаров.

Изменения внесены в президентский указ от 4 июня 2025 года № 175 «О политических государственных должностях, специальных государственных должностях и политических муниципальных должностях».

Согласно документу, чиновникам разрешается заниматься образовательной, экспертной, научной и другой творческой деятельностью в соответствующей профессиональной сфере с получением дополнительного вознаграждения.

Однако для этого потребуется согласование с лицом, назначившим служащего на должность. При этом дополнительная работа не должна влиять на качество и объем исполнения основных служебных обязанностей, а также создавать конфликт интересов.

Отдельно закреплено право служащих заниматься общественно полезной деятельностью в составе общественных объединений. Речь идет, в частности, об организациях, работающих в сфере здравоохранения, образования, благотворительности и волонтерства.

Еще одно изменение касается отпусков.

Теперь чиновника нельзя досрочно отозвать из отпуска без его согласия. При этом согласие может быть получено по телефону, через цифровые средства связи или другими способами.

Кроме того, в перечень прав служащих включено участие в принятии решений, а также в их подготовке и рассмотрении.

Указ уточняет и ограничения на участие чиновников в руководящих органах некоммерческих организаций. В частности, речь идет о попечительских и наблюдательных советах.

Такое участие допускается в случаях, предусмотренных законодательством и международными договорами, а также по решению или согласованию президента либо председателя кабинета министров — руководителя администрации президента.