Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) зафиксировал ухудшение показателей государственного управления в Кыргызстане. Среди причин эксперты называют негативные изменения в оценках свободы прессы и соблюдения стандартов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Об этом говорится в новом докладе ЕБРР — Transition Report 2026–2027.

Согласно ему, показатель качества госуправления Кыргызстана в 2026 году снизился до 4,34 балла против 4,41 балла годом ранее. Для сравнения, в 2016-м он составлял 4,57 балла.

Оценка проводится по шкале от 1 до 10, где максимальное значение соответствует стандартам устойчивой рыночной экономики.

В докладе отмечается, что ухудшение показателей управления зафиксировали в Кыргызстане, Грузии, Казахстане и Литве.

Ситуация в странах различается. В Кыргызстане, по оценке ЕБРР, улучшение восприятия ситуации с коррупцией оказалось нивелировано ухудшением показателей свободы прессы и соблюдения международных стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

По качеству государственного управления Кыргызстан уступает ряду соседних государств. В Казахстане показатель составил 6,27 балла, Узбекистане — 5,03, в Таджикистане — 4,66.

Эксперты ЕБРР оценили и другие направления развития кыргызстанской экономики.

Индекс конкурентоспособности страны незначительно вырос — с 4,04 до 4,08 балла. Кыргызстан занимает 31-е место среди 41 экономики, представленной в сравнительном рейтинге конкурентоспособности банка.

По уровню экономической интеграции республика находится на 32-м месте. Оценка снизилась с 4,44 до 4,4 балла.

Вместе с тем ЕБРР отмечает положительные изменения в финансовом секторе Кыргызстана.

Показатель экономической устойчивости повысился с 4,45 до 4,56 балла. Улучшение связано со снижением доли проблемных кредитов, укреплением достаточности капитала банков и ростом ликвидности.

Эксперты указывают на увеличение капитализации фондового рынка относительно ВВП и повышение активности торгов.

Таким образом, данные ЕБРР показывают разнонаправленную динамику: финансовая система Кыргызстана укрепляется, однако оценки качества госуправления и свободы прессы вызывают обеспокоенность.

Доклад Transition Report 2026–2027 посвящен конкурентоспособности экономик, развитию предпринимательства, внедрению искусственного интеллекта и структурным реформам.

В ЕБРР уточняют, что используемые показатели государственного управления в основном основаны на данных за 2025 год и не отражают все события 2026 года.