ЦИК предупредила чиновников о недопустимости вмешательства в выборы

Представители Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызстана провели встречи с местными властями и правоохранительными органами в преддверии президентских выборов, назначенных на 27 января 2027 года. Об этом сообщили в ЦИК.

С 3 по 5 ноября заместитель председателя Центризбиркома Русланбек Жакышов и член комиссии Тимур Оторбаев посетили Тогуз-Тороуский район Джалал-Абадской области, Джумгальский, Кочкорский, Нарынский, Ат-Башинский и Ак-Талинский районы Нарынской области.

Во время встреч обсуждались подготовка избирательных участков, соблюдение прав граждан, изменения в избирательном законодательстве и внедрение новых технологий, включая дистанционное голосование и автоматизированные информационные системы.

Русланбек Жакышов рассказал о порядке выдвижения и поддержки кандидатов и задачах государственных органов при организации выборов.

Особое внимание уделили недопустимости вмешательства местных властей в избирательный процесс.

Представителей органов местного самоуправления призвали создавать необходимые условия для выборов, соблюдая принципы открытости и законности.

Правоохранительным органам напомнили о необходимости предотвращать нарушения, давление на участников избирательного процесса и незаконное вмешательство.

Во встречах участвовали акимы, главы айыл окмоту, депутаты местных кенешей, руководители государственных учреждений и образовательных организаций.