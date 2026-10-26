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24.kg

Всего три месяца на добычу. Золотодобытчик обратился к президенту

09:55, 26 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Предприниматель из Чаткальского района попросил президента Садыра Жапарова пересмотреть ограничения на объем переработки золотоносного материала при добыче россыпного золота. Вопрос прозвучал во время встречи главы государства с местными жителями.

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Житель села Айгыр-Жал по имени Улан рассказал, что после 16 лет работы в России вернулся в Кыргызстан и решил заняться добычей россыпного золота. В соответствии с постановлением кабинета министров № 524 он получил участок площадью 50 соток, организовал производство и создал более 10 рабочих мест.

Однако, по словам предпринимателя, действующие ограничения не позволяют ему полноценно работать.

Он сообщил, что оформление необходимых документов заняло от четырех до шести месяцев. При этом из-за климатических условий в Чаткальском районе сезон добычи золота продолжается всего около трех месяцев.

Основной проблемой бизнесмен назвал установленное ограничение на объем перерабатываемого материала. По его словам, при существующих требованиях предприятие не может работать с необходимой производительностью.

Предприниматель попросил президента рассмотреть возможность изменения постановления правительства и увеличения разрешенного объема переработки.

Выслушав обращение, Садыр Жапаров поинтересовался у представителей профильного ведомства, возможно ли пересмотреть действующие требования.

Чиновники пояснили, что для этого потребуется внести изменения в постановление кабинета министров.

Президент поручил изучить вопрос и при наличии законных оснований оказать содействие предпринимателям.

«Если это возможно и не наносит вреда людям, воде и окружающей среде, решите этот вопрос», — сказал Жапаров.

Он также обратил внимание на необходимость рекультивации участков после завершения добычных работ.

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