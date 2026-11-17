Кыргызская певица Нурчолпон вновь оказалась в центре обсуждения в социальных сетях. На этот раз поводом стал клип на песню «Алас», в которой артистка обратилась к древнему кыргызскому обряду очищения с помощью дыма можжевельника и огня.

Многие раскритиковали работу певицы, однако нашлись и те, кто поддержал ее новое творческое направление и попытку представить кыргызское культурное наследие в современной музыкальной интерпретации.

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Сама Нурчолпон объяснила, что проект основан на личных воспоминаниях и семейных традициях. По ее словам, обряд очищения на протяжении многих поколений практиковали матери. Ее мама также регулярно проводила его дома, и эта традиция оставила глубокий след в душе артистки. Повзрослев, Нурчолпон переняла ее и решила превратить семейный ритуал духовной защиты в художественный проект, рассчитанный на международную аудиторию.

Певица называет свою работу этнофутуристическим путешествием, в котором древнее кочевое наследие соединяется с современной электронной музыкой. Композиция вдохновлена кыргызским обрядом «Алас» и перекликается с традициями очищения разных народов мира — от бедуинских обычаев до огненных ритуалов.

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Пользовательница Facebook Табани Кожоярова, комментируя новую работу, отметила, что знакомить мир с национальной культурой через современные формы — хорошая инициатива. Однако, по ее мнению, при обращении к древним обычаям и духовному наследию важно помнить об ответственности.

«Новаторство приветствуется, но национальные ценности и исторический смысл не должны теряться. Культура — это не просто площадка для экспериментов, а священное наследие, которое передается из поколения в поколение», — написала она.

Это не первый случай, когда творчество Нурчолпон становится предметом общественных дискуссий. В сентябре певица представила собственное исполнение эпоса «Манас», которое также вызвало критику в социальных сетях.

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После разгоревшегося обсуждения Кыргызский национальный театр «Манас» выступил с официальным заявлением. В учреждении призвали удалить исполнение певицы с соответствующих платформ и в дальнейшем готовить творческие работы, связанные с эпосом, совместно со специалистами.

Между тем Нурчолпон продолжает развивать направление этнофутуризма. По ее словам, такая музыкальная форма позволяет представить кыргызскую культуру международной аудитории через свободную художественную интерпретацию.

В своих творческих проектах артистка также использует направление KGV — Kyrgyz Generative Music («Кыргызская генеративная музыка»). Оно предполагает применение искусственного интеллекта в создании музыкальных произведений.