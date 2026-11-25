В Кыргызстане увеличивается количество судебных дел, связанных со взысканием алиментов и семейным насилием.

За девять месяцев 2026 года в суды поступило 10 тысяч 141 дело и материалов по вопросам взыскания алиментов. Для сравнения, за весь 2025 год было зарегистрировано 9 тысяч 504 таких дела. Об этом 25 ноября сообщила заместитель председателя Верховного суда Нургуль Бакирова на круглом столе в Жогорку Кенеше, посвященном защите прав женщин и детей.

В своем выступлении Нургуль Бакирова подчеркнула, что защита прав женщин и детей является важным показателем правового и социального развития государства. Особая роль в восстановлении нарушенных прав и обеспечении справедливости принадлежит судебной системе.

По ее словам, доступ к правосудию предполагает не только возможность обратиться в суд, но и правовую осведомленность граждан, доступность квалифицированной юридической помощи и создание безопасных условий для защиты своих прав.

Особое внимание, отметила она, необходимо уделять интересам ребенка, учитывать его возраст и психологические особенности, а также не допускать повторной психологической травматизации несовершеннолетних.

«Семейное насилие нельзя рассматривать как внутреннее дело семьи. Это нарушение прав человека, посягающее на его жизнь, здоровье, свободу и достоинство», — заявила Бакирова.

Согласно приведенным ею данным, в 2025 году местные суды рассмотрели 1 тысячу 3 уголовных дела, связанных с семейным насилием. За девять месяцев 2026 года их количество составило 1 тысячу 80.

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По фактам насилия в отношении детей в 2025 году было рассмотрено 357 уголовных дел, а за девять месяцев 2026 года — 295.

Заместитель председателя Верховного суда отметила необходимость усиления профилактической работы, совершенствования механизмов защиты пострадавших и повышения эффективности взаимодействия государственных органов.

По ее мнению, борьба с насилием требует не только правовых мер, но и формирования в обществе нетерпимого отношения к любым его проявлениям.

Среди приоритетных направлений Бакирова назвала повышение правовой грамотности населения, усиление информационно-разъяснительной работы, воспитание у молодежи уважения к правам и достоинству человека, а также формирование культуры равноправия.