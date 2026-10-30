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Атабеков стал народным артистом Кыргызстана. 11 человек получили орден «Данк»

13:01, 30 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Президент Садыр Жапаров подписал указ о награждении государственными наградами и присвоении почетных званий ряду должностных лиц и деятелей культуры. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Награды присуждены за значительный вклад в организацию и проведение саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Всемирных игр кочевников, мероприятий, посвященных Дню независимости Кыргызстана, а также за профессиональные достижения.

Орденом «Данк» награждены 11 человек:

  • Нурсултан Аденов — руководитель Международного секретариата Всемирных игр кочевников;
  • Даврон Алмазбеков — руководитель службы протокола администрации президента;
  • Адылбек Бийбосунов — первый заместитель министра внутренних дел, генерал-майор милиции;
  • Данияр Исаков — командующий Национальной гвардией Вооруженных сил Кыргызстана, полковник гвардии;
  • Алтынбек Кутманов — заместитель начальника управления по подготовке решений президента и кабинета министров администрации президента, заведующий отделом организационной работы и взаимодействия с регионами;
  • Шайлообек Козубаев — заместитель заведующего отделом организационной работы и взаимодействия с регионами управления по подготовке решений президента и кабинета министров администрации президента;
  • Мирбек Мамбеталиев — министр культуры, информации и молодежной политики;
  • Октябрь Урмамбетов — заместитель министра внутренних дел, генерал-майор милиции;
  • Эраслан Усупов — заместитель председателя Государственной службы охраны при президенте, подполковник;
  • Алмаз Шайбеков — первый заместитель председателя Государственной службы охраны при президенте, полковник;
  • Жыргалбек Шамыралиев — государственный инспектор отдела организационной работы и взаимодействия с регионами управления по подготовке решений президента и кабинета министров администрации президента.

Кроме того, известному эстрадному певцу Мирбеку Атабекову присвоено почетное звание «Народный артист Кыргызской Республики».

Напомним, ранее стало известно, что председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев удостоен высшей степени отличия «Эмгек Баатыры», а мэр Бишкека Айбек Жунушалиев, министр внутренних дел Улан Ниязбеков и управляющий делами президента Каныбек Туманбаев награждены орденами «Манас» I степени.

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