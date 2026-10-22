Вечерний дайджест: основные события 22 октября в Кыргызстане

Редакция 24.kg собрала главные события и важные итоги вторника, 22 октября.

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В Кыргызстане снизили размеры государственных пошлин за удостоверение сделок с недвижимым имуществом в три-четыре раза при наличных и безналичных расчетах.

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Объем денежных переводов в Кыргызстан сократился в августе до 269,6 миллиона долларов, при этом основные поступления поступают из России.

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За счет августовского рывка Россия вернула первое место среди импортеров шоколада и конфет в Кыргызстан, заняв 37,78 процента рынка с объемом 32,4 миллиона долларов.

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Интервью спикера парламента Швейцарии Пьер-Андре Пажа. Глава Национального совета заявил о готовности расширять сотрудничество с Кыргызстаном в гидроэнергетике, предупреждении природных катастроф и сельском хозяйстве.

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За восемь лет в Кыргызстане возбудили 49 уголовных дел о двоеженстве и многоженстве, однако до суда дошли лишь пять из них, остальные прекратили из-за отсутствия состава преступления или примирения сторон.

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Задолженность по алиментам в Кыргызстане превысила 6 миллиардов 588,4 миллиона сомов, из которых судебные исполнители взыскали 545 миллионов 143 тысячи сомов.

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Финансирование развития кыргызского языка: на обсуждение вынесли проект об увеличении бюджета госпрограммы на 2026–2028 годы на 222,5 миллиона сомов для создания детских шоу, дубляжа мультфильмов, запуска аудиокниг и обновленных мобильных приложений.

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За девять месяцев 2026 года в Кыргызстане зарегистрировали 23 случая материнской смерти, показатель снизился на 34,4 процента по сравнению с прошлым годом.

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Ситуация вокруг Дома художника в Бишкеке: председатель Союза художников КР и гражданские активисты заявили на заседании комиссии БГК о юридических нарушениях со стороны мэрии при попытке передачи исторического здания в государственную собственность.

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Строительство нового Национального центра травматологии и ортопедии. Хирург Сабырбек Джумабеков рассказал, что семиэтажный комплекс стоимостью 3 миллиарда сомов рассчитан на 500 пациентов и получит роботизированное оборудование для проведения операций.

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На нулевом километре в Бишкеке развернулась ярмарка мастеров из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, где представлены войлочные изделия, национальные куклы, авторская керамика и травяные чаи.

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Паспорт Кыргызстана стал слабее: компания Henley & Partners опубликовала рейтинг на октябрь 2026 года, в котором республика опустилась на 81-е место с правом безвизового въезда в 59 государств.

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