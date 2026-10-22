Долг по алиментам в Кыргызстане превысил 6 миллиардов сомов

Предполагаемая задолженность по алиментам в Кыргызстане по итогам девяти месяцев этого года составила 6 миллардов 588,4 миллиона сомов. Из этой суммы взыскано 545 миллионов 143 тысячи сомов. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела контроля за деятельностью судебных исполнителей Службы судебных исполнителей Болот Молдобеков.

По его словам, за отчетный период на исполнении находился 58 тысяч 971 документ по взысканию алиментов.

1 тысячу 47 должников объявили в розыск. Исполнительные производства в отношении них временно приостановили.

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В органы внутренних дел направили 1 тысячу 623 материала на должников. По 1 тысяче 408 из них возбудили уголовные дела, 982 дела направили в суд. В отношении 86 должников назначили штрафы или общественные работы. По 136 материалам отказали в возбуждении уголовных дел, еще 358 материалов прекратили.

В Службе судебных исполнителей также проанализировали причины увеличения числа жалоб. По данным ведомства, одни и те же обращения по вопросам алиментов повторно направляют в разные государственные органы. В отдельных случаях одну жалобу направляют более чем в 20 учреждений, в том числе через портал «Тундук» и на электронные адреса ведомств.

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Кроме того, некоторые должники указывают места работы, где средняя заработная плата ниже, после чего исполнительные документы перенаправляют в территориальные подразделения по месту их работы или проживания. В результате один и тот же документ может повторно регистрироваться три-четыре раза в течение года.

«Чтобы сократить число жалоб и повысить эффективность взыскания алиментов, судебным исполнителям поручили ежемесячно проверять исполнительные производства и принимать соответствующие меры принудительного исполнения», — отметил Бакыт Молдобеков.