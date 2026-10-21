В «Ырыс Ордо» полностью ликвидировали задымление на крыше

В Бишкеке в 15.23 полностью ликвидировали задымление на крыше конгресс-холла «Ырыс Ордо». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По их данным, сообщение о происшествии поступило в 12.36. На место направили два пожарных расчета, две автолестницы, оперативную группу Центра управления в кризисных ситуациях и штаб.

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Задымление возникло во время изоляционных работ на крыше здания. В МЧС уточнили, что возгорания не произошло.

Напомним, государственный конгресс-холл «Ырыс Ордо» торжественно открыли 24 августа 2026 года с участием президента Садыра Жапарова. Комплекс предназначен для международных саммитов, форумов и других крупных мероприятий.