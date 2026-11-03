В Узбекистане за неделю от отравления угарным газом погибли 18 человек

В трех случаях отравления угарным газом в Узбекистане погибли 18 человек.

Самый массовый случай произошел 25 октября в селе Чимен Ферганского района: там погибли семь членов одной семьи. В тот же день в Ташкенте от угарного газа скончались еще шесть человек. Позже, 1 ноября, в Коканде жертвами отравления стали пять человек.

После этих трагедий Управление по чрезвычайным ситуациям Ферганской области предупредило жителей об опасности неправильно установленных и переоборудованных газовых котлов немецкой марки Vaillant.

В обращении ведомство связало произошедшее с нарушениями при установке и эксплуатации двухконтурных газовых котлов Vaillant. По его данным, некоторые приборы могли быть ввезены в Узбекистан в качестве запчастей, кустарным способом восстановлены и проданы под видом новых.

Кроме того, специалисты указали на случаи установки неподходящих элементов дымохода, в частности канализационных полиэтиленовых труб, а также блокировки отверстий для забора воздуха. Такие нарушения могут привести к неполному сгоранию газа и выделению угарного газа.

Жителям, у которых установлены подобные котлы, рекомендовали обратиться к специалистам для проверки оборудования. В ведомстве также призвали при покупке отопительных приборов проверять сертификаты качества, инструкции и соответствие требованиям безопасности.