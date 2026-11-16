Директоров музыкальных и художественных школ будут выбирать по конкурсу

В Кыргызстане вводится конкурсный порядок назначения директоров детских музыкальных, художественных школ и школ искусств. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и молодежной политики.

Новые правила предусмотрены постановлением кабинета министров от 17 августа 2026 года № 556 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса, назначения на должности и освобождения от должностей руководителей образовательных организаций сферы культуры и искусства».

Теперь руководителей таких образовательных учреждений будут отбирать на основе открытого конкурса.

Как пояснили в министерстве, новый порядок призван обеспечить прозрачность кадровых назначений, равные возможности для кандидатов и привлечение квалифицированных специалистов с профессиональным опытом и управленческими навыками.

Информация о вакантных должностях, квалификационных требованиях, необходимых документах, сроках подачи заявок и порядке проведения конкурсов будет публиковаться на официальном сайте Министерства культуры.

В ведомстве рассчитывают, что конкурсная система позволит повысить эффективность управления музыкальными и художественными школами, улучшить кадровую политику и качество образования детей.

При этом конкретные даты проведения первых конкурсов и перечень вакантных директорских должностей пока не сообщаются.