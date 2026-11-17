Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса 17 ноября одобрили в первом чтении законопроект о переходе на 12-летнюю систему общего среднего образования. Изменения затронут подготовку детей к школе и порядок организации учебного процесса.

Согласно законопроекту, обязательная годичная подготовка шестилетних детей станет начальным этапом общего среднего образования. Таким образом, система будет состоять из одного подготовительного года и 11 классов школы. При этом отдельный 12-й класс вводить не планируется.

Подготовительные занятия смогут проводить как в детских садах, так и в общеобразовательных школах. Для этого предлагается внести изменения в законы «Об образовании» и «О дошкольном образовании и воспитании». Государство также закрепит право каждого ребенка на прохождение такой подготовки.

Одна из главных целей реформы — упростить поступление узбекистанцев в зарубежные университеты. Сейчас из-за 11-летнего школьного образования выпускникам нередко приходится дополнительно проходить годичные подготовительные программы Foundation. Переход на 12-летнюю систему должен помочь устранить этот барьер.