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В Оше на участке Сары-Зоо завершено строительство школы

14:33, 12 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

В городе Ош, на участке Сары-Зоо, полностью завершено строительство современной школы на 528 ученических мест. Проект профинансирован за счет средств республиканского бюджета и Стабилизационного фонда.

Строительство школы началось в феврале текущего года. На сегодняшний день все строительные работы полностью завершены.

Согласно архитектурному проекту, здание состоит из пяти блоков и трех этажей. В школе предусмотрены предметные учебные кабинеты, лаборатория, столовая, библиотека, медицинский кабинет, компьютерный класс, кабинеты труда, актовый зал, а также спортивный зал, оснащенный всем необходимым.

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Кроме того, для обеспечения здания электроэнергией установлены солнечные панели мощностью 662,6 кВт/ч. Это позволит снизить потребление электроэнергии и обеспечить бесперебойное электроснабжение здания.

Строительно-монтажные работы на объекте проводились под контролем Министерства строительства. Качество выполненных работ также прошло проверку.

В ближайшие дни планируется ввод школы в эксплуатацию.

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