В санатории «Иссык-Ата» открыли новые корпуса и внедрили цифровую систему

Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев принял участие в церемонии открытия трех новых корпусов и современной столовой санатория «Иссык-Ата», а также ознакомился с внедренными цифровыми технологиями.

По данным управделами президента, построены три новых корпуса, оснащенных всем необходимым для комфортного отдыха. Также оборудован спортивный зал, созданы дополнительные условия для оздоровления отдыхающих.

Кроме того, введена в эксплуатацию современная столовая, рассчитанная на 250 человек. Она полностью оснащена новым оборудованием и обеспечивает необходимые условия для качественного обслуживания отдыхающих.

В санатории внедрена автоматизированная информационная система «Саламат», которая позволила перевести в цифровой формат процессы регистрации и размещения отдыхающих, бронирования номеров, организации питания и записи на медицинские процедуры. Также внедрена технология распознавания лиц (Face ID), благодаря которой автоматизированы процессы учета и обслуживания отдыхающих.

Санаторий «Иссык-Ата» находился в ведении Федерации профсоюзов Кыргызстана. На протяжении многих лет объект не проходил капитального ремонта, а его инфраструктура находилась в изношенном состоянии. По инициативе Садыра Жапарова санаторий передан в ведение управделами президента, после чего проведена масштабная реконструкция.