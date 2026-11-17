Министр чрезвычайных ситуаций Канатбек Чыныбаев 17 ноября на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции подробно рассказал о ходе поисково-спасательной операции в горах «Ала-Арчи», где 9 ноября обнаружили тело подростка Амира Кунакунова.

По словам министра, 7 ноября в 19.02 на службу 112 поступил звонок от подростка. Он сообщил, что во время спуска по ущелью Адыгене сбился с маршрута.

Уже в 19.06 информация была передана оперативному дежурному Государственного центра подготовки спасателей. Во время разговора с подростком удалось установить, что он находится в районе пика Электро.

В 19.43 информация повторно поступила в службу 112. Однако в тот момент связаться со спасательной группой, находившейся в «Ала-Арче», еще не удалось.

Как пояснил Чыныбаев, спасатели в это время завершали другую операцию в районе пика Учитель. Они оказывали помощь молодому человеку 2008 года рождения, который получил травмы и нуждался в срочной медицинской помощи.

После установления связи спасателям сообщили о пропавшем подростке. Однако сначала им необходимо было доставить травмированного молодого человека в альплагерь.

Спуск занял около двух часов. В 00.16 пострадавшего доставили в альплагерь, после чего спасатели направились в сторону пика Электро.

«Несмотря на наступившую ночь и сложные географические условия, спасатели непрерывно двигались к пику Электро», — рассказал министр.

Около 07.00 спасательная группа прибыла в район поиска. 8 ноября поиски продолжились, но результатов не дали.

На следующий день к операции дополнительно привлекли другие подразделения спасателей, сотрудников МВД, работников лесного хозяйства и природного парка «Ала-Арча», а также волонтеров. Для обследования территории использовали беспилотники.

Около 16.00 9 ноября тело Амира Кунакунова обнаружили в районе пика Электро. В 21.30 его спустили с гор и передали сотрудникам МВД.

Чыныбаев заявил, что не намерен уклоняться от ответственности за произошедшую трагедию.

«Там, где погиб человек, никто не должен оставаться в стороне от ответственности. Все обстоятельства должны быть объективно расследованы, а виновные, независимо от должности и звания, должны понести ответственность в соответствии с законом», — подчеркнул министр.

По его словам, по факту произошедшего назначены служебные расследования, а Военная прокуратура возбудила уголовное дело.

Напомним, что 11 ноября председатель кабинета министров освободил от занимаемых должностей заместителя министра, начальника Центра управления кризисными ситуациями и начальника Государственного центра подготовки спасателей.

Кроме того, в МЧС создана специальная комиссия. В рамках служебного расследования еще трое сотрудников временно отстранены от исполнения обязанностей. Материалы переданы в Военную прокуратуру.

Министр добавил, что всем обстоятельствам трагедии будет дана правовая оценка. Сам Канатбек Чыныбаев получил строгий выговор от президента.

Напомним, что подросток Амир Кунакунов погиб в горах «Ала-Арчи».