Посетителей парка «Ала-Арча» будут обеспечивать GPS-трекерами. Об этом на заседании комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша заявил глава МЧС КР Канатбек Чыныбаев.

По его словам, после трагедии в «Ала-Арче» с погибшим мальчиком проведены переговоры с руководством парка.

«Ежедневно в парк заходят около 7 тысяч посетителей, однако с каждым из них сложно вести беседы. Поэтому принято решение регистрировать каждого посетителя через GPS-трекеры. Будет разработана онлайн-система, которая позволит отслеживать куда и с кем идут посетители в горы», — отметил Канатбек Чыныбаев.

Он отметил, что в «Ала-Арче» в 2026 году спасли 297 человек, из них 19 иностранцев. В 2025 году были спасены 542 человека, из них 68 иностранцы.

Напомним, что в начале ноября в горах «Ала-Арчи» погиб подросток Амир Кунакунов.