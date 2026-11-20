Вдоль реки Ала-Арчи продолжается строительство современного променада. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

По ее данным, первый этап проекта охватывает участок улицы Малдыбаева от улицы Токомбаева до улицы Дуйшеева.

В настоящее время главное управление по градостроительству и архитектуре столицы разрабатывает предварительную концепцию променада.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/2 Фото мэрии

Уже построена подпорная стена, отсыпана песчано-гравийная смесь, проведены работы по планировке и выравниванию территории.

Почти достроен мост через сухой канал со стороны улицы Абдрахманова. На 90 процентов изготовлены металлические конструкции для ограждения береговой территории променада.

В настоящее время ведется подготовка территории к укладке асфальта. Также запланированы работы по установке металлических ограждений. После реализации проекта береговая территория реки Ала-Арчи будет благоустроена, а для жителей и гостей города появится комфортное общественное пространство для прогулок и отдыха.