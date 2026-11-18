В Кыргызстане предлагают обязать блогеров, коучей, бизнес-тренеров и других специалистов, продающих консультации и обучающие курсы через интернет, раскрывать сведения о своем образовании, квалификации и профессиональном опыте. Законопроект о внесении изменений в законы «О защите прав потребителей» и «О рекламе» вынесли на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, в последние годы в стране активно развивается рынок платных онлайн-консультаций, наставничества и образовательных программ. В социальных сетях предлагают обучение по психологии, инвестициям, финансовой грамотности, предпринимательству, маркетингу и личностному развитию.

Авторы законопроекта обращают внимание на то, что популярность в социальных сетях и заявления о собственной экспертности не всегда подтверждаются соответствующим образованием или практическим опытом.

В связи с этим предлагается установить обязательные требования к раскрытию информации о специалистах, которые продают свои знания и услуги через интернет.

Перед получением оплаты онлайн-эксперты должны сообщать клиентам, какое образование они получили, где проходили профессиональную подготовку, какие имеют сертификаты и сколько лет работали в соответствующей сфере.

Если у специалиста нет высшего образования, необходимой квалификации или практического опыта, он должен прямо указать на это.

Данные сведения предлагается размещать в открытом доступе на сайтах, интернет-платформах и других цифровых ресурсах, через которые продают консультации или обучающие программы.

Отдельно законопроект предусматривает запрет выдавать сертификаты краткосрочных курсов, семинаров и авторских программ за дипломы о высшем образовании или документы, подтверждающие государственную профессиональную квалификацию.

Кроме того, изменения предлагают внести в Закон «О рекламе». Недостоверные сведения об образовании, ученых степенях, профессиональных званиях, лицензиях, сертификатах и опыте онлайн-экспертов прямо отнесут к недостоверной рекламе.

Авторы инициативы считают, что новые требования позволят защитить потребителей от введения в заблуждение при покупке платных курсов и консультаций.

Законопроект не предусматривает обязательного высшего образования для всех коучей и онлайн-преподавателей. Не планируется вводить общее лицензирование такой деятельности, обязательную аттестацию или государственный реестр интернет-экспертов.

Требования распространят именно на платные услуги. Бесплатные информационные и образовательные материалы, не являющиеся частью коммерческих курсов или консультаций, под действие предлагаемых норм не подпадают.

В случае принятия закон вступит в силу через шесть месяцев после официального опубликования. Дополнительных расходов из республиканского бюджета его реализация не потребует.