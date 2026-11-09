Рекламировали продажу квартир на этапе котлована. Приостановлена работа компании

Департаментом государственного архитектурно-строительного контроля при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики проведена оперативная проверка строительного объекта, расположенного по адресам: город Бишкек, улица Садыгалиева, 3 и 3/2. Проверка касалась исполнения приказа министра строительства.

В ходе выезда установлено, что объект был зарегистрирован в Едином государственном реестре строительства в августе 2026 года. Проектом предусмотрено возведение жилого комплекса из двух корпусов высотой от 16 до 23 этажей, включающих блоки № № 2, 3, 5 и 6.

Напомним, ранее в соответствии с приказом министра строительства Нурдана Орунтаева строительным компаниям были направлены уведомления о запрете продажи жилых и нежилых помещений, а также рекламы объектов до завершения «нулевого цикла» строительства.

Однако, несмотря на выданные предупреждения, рекламная деятельность по указанному объекту продолжалась.

По итогам проверки в отношении ОсОО «СК Нобель», ответственного за строительные работы, приняты соответствующие меры. Разрешительные документы компании аннулированы, лицензия отозвана, а строительные работы на объекте полностью приостановлены.