Кабмин перевел 10 гектаров орошаемой пашни в Тюпском районе Иссык-Кульской области в категорию земель населенных пунктов. На этом участке Государственная ипотечная компания планирует построить многоэтажные жилые дома.

Согласно документу, участок находится в государственной собственности и расположен в Тюпском айыльном аймаке. Его перевели из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов для строительства многоквартирных ипотечных домов.

При освоении участка необходимо предусмотреть безопасный отвод дождевых и талых вод, антисейсмические мероприятия, а также соблюдать экологические и санитарные требования.

С момента создания Государственная ипотечная компания обеспечила жильем 23 тысячи 190 семей. По состоянию на ноябрь 2026-го в Кыргызстане строят жилые дома на 75 тысяч 900 квартир. До конца года власти планируют ввести в эксплуатацию более 14 тысяч квартир.