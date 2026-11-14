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В Оше 3,5 гектара сельхозземель отдали под строительство многоэтажек

17:57, 14 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Оше 3,5 гектара орошаемых сельскохозяйственных земель перевели в категорию земель населенных пунктов для строительства многоэтажного жилого комплекса с социальными объектами. Соответствующее постановление подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, речь идет о 2 земельных участках общей площадью 3,5 гектара, находящихся в государственной собственности. Первый участок площадью 0,86 гектара расположен в контуре № 3613, второй площадью 2,64 гектара — в контуре № 100.

Ранее эти территории относились к орошаемым пахотным землям сельскохозяйственного назначения. Теперь их разрешено использовать для строительства многоэтажного жилого комплекса, в котором также должны быть предусмотрены объекты социального назначения.

Решение принято с учетом постановления мэрии Оша от 9 июля 2026 года и заключения городской земельной комиссии от 8 июля.

При этом перевод земель осуществляется в рамках предусмотренного законодательством исключения из действующего моратория на трансформацию орошаемых пахотных земель.

Мэрии Оша поручено обеспечить соблюдение градостроительных, экологических и строительных требований. В частности, необходимо разработать и утвердить градостроительную документацию, предусмотреть безопасный отвод дождевых и талых вод, а также мероприятия по обеспечению сейсмической безопасности.

Отдельные требования касаются сохранения историко-культурного наследия. Если во время строительных работ будут обнаружены археологические объекты, городские власти обязаны обеспечить их защиту и привлечь специалистов для археологического надзора.

Кроме того, мэрии предстоит обеспечить возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием земель из аграрного оборота.

Одним из обязательных условий стала компенсация площади сельхозугодий. Городские власти должны восстановить равнозначную площадь земель, провести обследование малопродуктивных участков и принять меры по их вовлечению в сельскохозяйственный оборот.

Если выделенные участки не будут использоваться или их начнут эксплуатировать не по целевому назначению, власти должны принять меры по восстановлению земель в первоначальном состоянии.

При этом в постановлении не указаны застройщик, стоимость будущего жилого комплекса, количество квартир и сроки строительства.

Контроль за исполнением документа возложен на администрацию президента Кыргызстана.

Постановление вступит в силу через 10 дней.

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