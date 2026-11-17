В Оше 10,22 гектара орошаемых пахотных земель перевели из категории сельскохозяйственных в категорию земель населенных пунктов. На этой территории планируется строительство административных зданий, многоэтажных жилых домов и центра обслуживания населения. Соответствующее постановление подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, речь идет о четырех земельных участках, расположенных в контуре № 1244 на территории Оша. Из них 0,2 гектара находятся в государственной собственности, еще 10,02 гектара — в муниципальной.

Основанием для изменения категории земель стали постановление мэрии Оша от 8 сентября 2026 года и заключение городской комиссии по трансформации земельных участков от 4 сентября.

Мэрии поручено внести изменения в земельно-учетную документацию, разработать и утвердить градостроительные документы, а также обеспечить использование участков строго по целевому назначению.

При этом документ предусматривает обязательную компенсацию выбывающих сельскохозяйственных земель. В течение трех лет землепользователь должен освоить за счет собственных, заемных или инвестиционных средств равную по площади территорию в качестве орошаемых пахотных земель и включить ее в Государственный фонд сельскохозяйственных угодий.

Таким образом, взамен 10,22 гектара земель, выделенных под застройку, должны быть освоены 10,22 гектара новых орошаемых пахотных земель.

Отдельные требования касаются охраны историко-культурного наследия. При обнаружении археологических объектов во время строительных работ необходимо обеспечить их сохранность и привлечь специалистов для проведения археологического надзора.

Кроме того, постановление обязывает соблюдать особый режим охраны территорий Сулайман-Тоо.

До начала строительства необходимо провести оценку воздействия будущих объектов на объект Всемирного наследия и его охраняемые территории, а также согласовать ее с Центром всемирного наследия ЮНЕСКО.

В случае неиспользования земельных участков или их использования не по назначению предусмотрено принятие мер по возвращению территории в первоначальное состояние.

Постановление вступает в силу через 10 дней.