Кабинет министров Кыргызстана одобрил обмен земельных участков, находящихся в частной собственности граждан, на земли Государственного фонда сельскохозяйственных угодий в Караколе. Постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Речь идет о земельных участках общей площадью 27,66 гектара, расположенных на территории Челпекского сельского территориального управления мэрии Каракола. Ранее они были предоставлены в качестве земельных долей 23 субъектам, в числе которых 131 гражданин.

Согласно документу, обмен будет произведен с согласия собственников. Взамен им предоставят земельные участки из Государственного фонда сельскохозяйственных угодий на территории того же территориального управления.

Мэрии Каракола поручено заключить договоры обмена, принять частные земельные участки в государственную собственность и обеспечить прекращение ранее зарегистрированных имущественных прав.

Госагентству по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии совместно с муниципалитетом поручено провести землеустроительные работы и государственную регистрацию прав на участки.

Как отмечается в документе, решение принято в целях регулирования земельных отношений и рационального использования земельных ресурсов.

При этом для каких именно целей государство намерено использовать полученные 27,66 гектара и какова площадь предоставляемых взамен участков, в постановлении не уточняется.