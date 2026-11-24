Строительная компания ОсОО «Ордо Констракшн Групп» объяснила, почему многоквартирный жилой дом с офисными помещениями на улице Айни, 91 и 93 в Бишкеке до сих пор не подключен к газоснабжению. Официальный ответ за подписью генерального директора поступил в редакцию 24.kg.

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По информации застройщика, еще 7 мая 2020 года компания заключила договор с ОсОО «Эле ОТ ГРУПП» на подключение объекта к газовым сетям. Однако, как утверждают в «Ордо Констракшн Групп», подрядчик не выполнил работы в установленные сроки, несмотря на неоднократные обещания завершить их.

Из-за затягивания работ истек срок действия технических условий, выданных «Бишкекгазом» 28 апреля 2022 года.

Кроме того, при последующем оформлении документов выяснилось, что первоначально предусмотренная точка подключения со стороны Вилюйского переулка не позволяет обеспечить необходимую техническую возможность газоснабжения здания.

Поэтому точку подключения пришлось перенести на улицу Леваневского. Это потребовало повторного получения технических условий, корректировки проекта газоснабжения и разрешительной документации.

Как сообщили в компании, исправленный проект повторно направлен на согласование в «Бишкекглавархитектуру». В настоящее время застройщик ожидает завершения этой процедуры.

После получения согласования компания намерена оформить ордер в мэрии и только затем приступить к строительно-монтажным работам по подключению дома к газовым сетям.

При этом конкретные сроки начала и завершения работ в ответе застройщика не названы.

Напомним, ранее жильцы дома на улице Айни жаловались, что на протяжении нескольких лет не могут добиться подключения здания к газоснабжению. По их словам, затягивание работ создает серьезные бытовые неудобства.

Таким образом, несмотря на ранее озвученные планы подключения, объект пока остается на стадии согласования проектной документации. Сроки фактической подачи газа жильцам по-прежнему не известны.