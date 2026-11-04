В мире наблюдается беспрецедентный скачок военных расходов — глава ОДКБ

В мире наблюдается беспрецедентный скачок военных расходов. Об этом — заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков, выступая на IV Минской конференции по евразийской безопасности.

По его словам, развитие событий полностью подтверждает оценки геополитической ситуации в мире, как возрастающей стратегической нестабильности.

«Существенно возрастает силовой фактор в мировой политике. Отмечаем беспрецедентный скачок военных расходов в мире и милитаризацию экономик», — сказал он.

Глава ОДКБ отметил, что негативные процессы развиваются на фоне объективного перехода от однополярного господства к полицентричной системе международных отношений, который сопровождается усилением конфронтации на глобальном и региональном уровнях, обострением всего комплекса вызовов и угроз международной безопасности.

«Бурное развитие информационно-коммуникационных технологий активно используется отдельными государствами, а также преступными группировками для вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

В связи с непростым развитием ситуации на континенте объективно возникает запрос на формирование евразийской системы безопасности, основанной на новых принципах. Среди них — неделимость безопасности, исключение двойных стандартов, уважение многообразия и равноправия всех государств, инклюзивность, справедливость, легитимность, устойчивость, совместный вклад всех участников, соблюдение норм международного права», — заявил Таалатбек Масадыков.

Он отметил, что наиболее важную роль в формировании новой архитектуры безопасности на евразийском пространстве отводят укреплению трехстороннего сотрудничества в формате ОДКБ-СНГ-ШОС.