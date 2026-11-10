Садыр Жапаров примет участие в заседании ОДКБ в Москве

Президент Садыр Жапаров 10-11 ноября совершит рабочий визит в Россию. В Москве он примет участие в очередном заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как сообщили в администрации главы государства, лидеры стран обсудят актуальные вопросы международной и региональной безопасности, итоги деятельности организации за межсессионный период и дальнейшие меры по укреплению коллективной безопасности.

Отдельное внимание участники уделят противодействию терроризму и экстремизму, биологической безопасности и совершенствованию взаимодействия стран — участниц ОДКБ.

По итогам заседания планируется подписать ряд документов, в том числе Декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ и план мероприятий к 35-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 25-летию организации.