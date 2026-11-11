Страны ОДКБ рассмотрят вопрос о лишении Армении права голоса в организации

Государства ОДКБ сегодня рассмотрят вопрос о лишении Армении права голоса в организации. Об этом журналистам сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Лидеры стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности на сессии в Москве обсудят вопрос о лишении Армении права голоса в ОДКБ и запрете на выдвижение ее граждан на квотные должности в органах, указал он.

Сергей Лавров подчеркнул, что даже без права голоса Ереван сохранит основные права как участник ОДКБ.

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«Уже более двух лет Ереван не перечисляет членские взносы, в связи с чем был поставлен вопрос о применении к Республике Армения положений статьи 25 Устава ОДКБ», — добавил он.

Согласно уставу объединения, ограничения действуют до полного погашения задолженности.

Напомним, Армения заморозила членство в ОДКБ в феврале 2024 года. Власти страны объяснили свое решение тем, что союзники не выполняют обязательств и не признают свою зону ответственности. Подразумевалось и то, что ОДКБ не вмешалась в конфликт в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр Никол Пашинян говорил, что власти республики не будут стремиться вернуться к работе в организации. По его словам, Ереван может при необходимости из нее выйти.