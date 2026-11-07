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Армению могут лишить права голоса в ОДКБ из-за неуплаты членских взносов

16:40, 07 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Армению могут лишить права голоса в ОДКБ из-за неуплаты членских взносов, пишет телеграм-канал «Контекст».

«Армения уже два с лишним года не платит взносов, поэтому вполне может быть рассмотрен вопрос и принято решение о временном приостановлении ее членства — точнее, лишении права голоса до тех пор, пока не будут уплачены взносы. Это абсолютно технический момент, предусмотренный уставом, конкретной статьей его. Так что, возможно, будет такой исход, но это зависит от решения президента», — сообщил замглавы МИД России Александр Панкин.

Рассмотреть вопрос приостановки права голоса Армении планируется на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Москве 11 ноября.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван больше не заинтересован в членстве в организации: «Хочу раз и навсегда констатировать: наши интересы, связанные с ОДКБ, иссякли. У нас более нет связанных с ОДКБ интересов».

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