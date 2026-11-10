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Владимир Путин призвал укреплять ОДКБ на фоне международной напряженности

21:43, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Президент России Владимир Путин призвал страны ОДКБ наращивать ее потенциал и усиливать взаимодействие в военной сфере на фоне международной напряженности. Об этом говорится в его обращении к участникам Международного форума обеспечения коллективной безопасности, открывшегося сегодня в Москве.

«С учетом сохраняющейся международной напряженности важно и далее наращивать потенциал организации», — заявил Владимир Путин.

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Обращение российского президента зачитал вице-премьер Алексей Оверчук. Путин отметил, что странам ОДКБ необходимо активнее взаимодействовать в сферах обороны, противодействия терроризму и экстремизму, борьбы с киберпреступностью, незаконным оборотом наркотиков и нелегальной миграцией.

11 ноября в Москве под председательством Владимира Путина пройдет саммит ОДКБ. Председательство в организации с января 2027 года должно перейти от России к Таджикистану.

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