Владимир Путин и Садыр Жапаров проведут отдельную встречу в Москве — Кремль

Президент России Владимир Путин 11 ноября проведет отдельную двустороннюю встречу с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время конференц-колла с журналистами.

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По его словам, переговоры запланированы в рамках пребывания глав государств в Москве, где сегодня проходит заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как уточнил Песков, встреча президентов состоится вечером, после основных мероприятий саммита. Конкретная повестка двусторонних переговоров пока не раскрывается.

Кроме того, российский президент проведет отдельную беседу с генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым.

Программа саммита предусматривает заседания Совета коллективной безопасности в узком и расширенном составах, совместное фотографирование глав государств, подписание итоговых документов и официальный обед для лидеров стран — участниц организации.

Напомним, Садыр Жапаров прибыл в Москву 10 ноября с рабочим визитом.

На заседании ОДКБ главы государств обсудят актуальные вопросы международной и региональной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму, биологическую безопасность и дальнейшее укрепление сотрудничества.

По итогам саммита планируется подписать декларацию СКБ ОДКБ, а также антитеррористическую стратегию организации до 2030 года. Ожидается, что участники примут решение о передаче председательства в ОДКБ от России Таджикистану с 1 января 2027-го.