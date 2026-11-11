Садыр Жапаров прибыл в Большой Кремлевский дворец для участия в сессии СКБ ОДКБ

Садыр Жапаров сегодня, 11 ноября, прибыл в Большой Кремлевский дворец для участия в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (СКБ ОДКБ). Об этом сообщает пресс-служба президента.

Лидеров стран, прибывших на мероприятие, приветствовал президент Российской Федерации Владимир Путин.

После завершения церемонии приветствия и совместного фотографирования главы государств приняли участие в заседании в узком формате.

В работе СКБ ОДКБ принимают участие президенты Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, России Владимир Путин, Таджикистана Эмомали Рахмон и генеральный секретарь Организации Таалатбек Масадыков.