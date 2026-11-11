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Садыр Жапаров: Кыргызстан готов принять совместные мероприятия ОДКБ в 2027 году

21:24, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Садыр Жапаров сегодня, 11 ноября, выступил на очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), состоявшейся в Москве. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства в своем выступлении отметил значительную работу, проведенную Россией в период председательства в ОДКБ.

Президент подчеркнул приверженность Кыргызстана укреплению коллективной безопасности и дальнейшему развитию практического взаимодействия между государствами — членами ОДКБ.

В частности, он отметил активное участие кыргызских военнослужащих в совместных учениях, проведенных в текущем году в Казахстане, России, Беларуси и Таджикистане.

Кроме того, в августе Кыргызстан принял на своей территории совместные военные учения «Центр» на базе учебно-тренировочного центра «Эдельвейс» в городе Балыкчи.

Садыр Жапаров подчеркнул важность таких мероприятий для повышения боевой подготовки и слаженности коллективных сил, подтвердив готовность Кыргызстана принять совместные мероприятия ОДКБ в 2027 году.

Особое внимание глава государства уделил вопросам противодействия международному терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков и транснациональной преступности.

Он отметил необходимость укрепления взаимодействия компетентных органов, в том числе в рамках антинаркотической операции «Канал».

Отдельно Садыр Жапаров остановился на ситуации в Афганистане, отметив необходимость согласованных усилий по противодействию трансграничным угрозам, а также содействия экономическому восстановлению страны и решению гуманитарных вопросов.

Глава государства также затронул предстоящее членство Кыргызстана в Совбезе ООН в 2027–2028 годах, подтвердив готовность к конструктивному взаимодействию с партнерами по ОДКБ по вопросам региональной безопасности, предупреждения конфликтов и превентивной дипломатии.

По итогам заседания главами государств подписано 18 документов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества и укрепление коллективной безопасности в рамках ОДКБ.

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