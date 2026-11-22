В Таласе произошла драка, в ходе которой группа молодых людей избила палками парня. Факт зарегистрировали в электронном журнале учета информации ГУВД города.

Милиция провела проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. Уточняется, что инцидент произошел на пересечении улиц Шекебека Шеркулова и Бердике Баатыра в ночь на 20 ноября.

В ходе разбирательства установлены личности участников драки. Семь человек задержаны.

Следствие продолжается. После выяснения всех обстоятельств и по итогам проверки будет принято решение в соответствии с законом, указали в ведомстве.